Ucraina, Scholz: 'Non vedo volontà di pace da parte di Putin' (Di venerdì 10 marzo 2023) pace in Ucraina ? Al momento l a Russia non ne vuole sapere pensando di poter ottenere quello che vuole. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ribadito la sua sensazione riguardo alla mancanza di ... Leggi su globalist (Di venerdì 10 marzo 2023)in? Al momento l a Russia non ne vuole sapere pensando di poter ottenere quello che vuole. Il cancelliere tedesco Olafha ribadito la sua sensazione riguardo alla mancanza di ...

