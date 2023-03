Ucraina, Podolyak: “Meloni ha capito che flirtare con la Russia è pericoloso. Berlusconi e Salvini miopi, non sono statisti” (Di venerdì 10 marzo 2023) “Mosca perde 5-7 volte più soldati di noi, contano circa 40mila tra morti e feriti in sette mesi a Bakhmut. Proprio su quest’operazione c’è disaccordo strategico tra il leader Wagner Prigozhin e il generale di Putin Gerasimov, a cui si è unito il ministro della Difesa Shoigu“. Parla della guerra e delle prospettive (al momento inesistenti) di negoziato il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, che in un’intervista alla Stampa spiega, dal punto di vista di Kiev, quali siano i rapporti di forza a Bakhmut, la città dell’Ucraina orientale che nelle ultime settimane è travolta da combattimenti feroci. La decisione Ucraina di non ritirarsi da Bakhmut (Artemovsk), nonostante il parere dello Stato maggiore e di almeno alcuni ufficiali di prima linea, sta moltiplicando di ora in ora il numero delle vittime, e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) “Mosca perde 5-7 volte più soldati di noi, contano circa 40mila tra morti e feriti in sette mesi a Bakhmut. Proprio su quest’operazione c’è disaccordo strategico tra il leader Wagner Prigozhin e il generale di Putin Gerasimov, a cui si è unito il ministro della Difesa Shoigu“. Parla della guerra e delle prospettive (al momento inesistenti) di negoziato il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo, che in un’intervista alla Stampa spiega, dal punto di vista di Kiev, quali siano i rapporti di forza a Bakhmut, la città dell’orientale che nelle ultime settimane è travolta da combattimenti feroci. La decisionedi non ritirarsi da Bakhmut (Artemovsk), nonostante il parere dello Stato maggiore e di almeno alcuni ufficiali di prima linea, sta moltiplicando di ora in ora il numero delle vittime, e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Ucraina, Podolyak: “Meloni ha capito che flirtare con la Russia è pericoloso. Berlusconi e Salvini miopi, non sono… - Gianl1974 : 1/2 ?? 'Tutto è prevedibile e tutto è una bugia!' – l'ufficio del presidente dell'Ucraina ha commentato le voci di p… - PaoloCappelli8 : @Podolyak_M: #Ucraina non ha nulla a che fare con l'incidente del Mar Baltico e non dispone di informazioni su grup… - ProcopioDiC : RT @putino: Il consigliere presidenziale ucraino Mikhail Podolyak ha dichiarato in un comunicato a Zeit che l'Ucraina 'naturalmente non ha… - armdigennaro : RT @Gianl1974: 2/2 della Bielorussia nelle città dell'Ucraina. Sabotaggio: quando i DRG entrano dal confine bielorusso. L'attacco all'aereo… -