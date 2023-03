Ucraina, perché Bakhmut è diventato il principale fronte (Di venerdì 10 marzo 2023) Mentre gli ucraini attendono i carri armati Leopard-2 dagli alleati occidentali e i russi premono in vari punti del fronte, la città di Bakhmut, nell’oblast di Donetsk, è diventata da diversi mesi il principale teatro degli scontri nella guerra. Attualmente, le forze di Mosca sono riuscite ad accerchiare gran parte della città e gli uomini del gruppo Wagner hanno fatto sapere lo scorso 8 marzo di controllare la sua zona est, ma gli ucraini, che pur hanno fatto saltare alcuni ponti, elemento che di solito lascia intendere una ritirata, sembrano intenzionati a continuare a combattere. Più volte, a partire dalla scorsa primavera, Bakhmut era stata toccata dagli scontri, finché ad agosto non è iniziata una vera e propria battaglia la cui intensità è cresciuta particolarmente soprattutto dallo scorso autunno, in seguito ... Leggi su tpi (Di venerdì 10 marzo 2023) Mentre gli ucraini attendono i carri armati Leopard-2 dagli alleati occidentali e i russi premono in vari punti del, la città di, nell’oblast di Donetsk, è diventata da diversi mesi ilteatro degli scontri nella guerra. Attualmente, le forze di Mosca sono riuscite ad accerchiare gran parte della città e gli uomini del gruppo Wagner hanno fatto sapere lo scorso 8 marzo di controllare la sua zona est, ma gli ucraini, che pur hanno fatto saltare alcuni ponti, elemento che di solito lascia intendere una ritirata, sembrano intenzionati a continuare a combattere. Più volte, a partire dalla scorsa primavera,era stata toccata dagli scontri, finché ad agosto non è iniziata una vera e propria battaglia la cui intensità è cresciuta particolarmente soprattutto dallo scorso autunno, in seguito ...

