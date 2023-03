Ucraina, Mosca chiede riunione del Consiglio di Sicurezza Onu il 14 marzo (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – La Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 14 marzo. Ne dà notizia l’agenzia russa Tass, citando Dmitry Polyansky, primo vice rappresentante permanente della Federazione Russa presso l’Organizzazione mondiale e precisando che la riunione dovrà secondo Mosca essere incentrata sulla russofobia come fattore che ostacola la risoluzione della crisi Ucraina. “Oggi abbiamo richiesto per martedì 14 marzo una riunione aperta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla russofobia come fattore che ostacola la ricerca di soluzioni a lungo termine e sostenibili alla crisi Ucraina”, ha osservato il diplomatico sul suo canale ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – La Russia ha chiesto unadeldidelle Nazioni Unite il 14. Ne dà notizia l’agenzia russa Tass, citando Dmitry Polyansky, primo vice rappresentante permanente della Federazione Russa presso l’Organizzazione mondiale e precisando che ladovrà secondoessere incentrata sulla russofobia come fattore che ostacola la risoluzione della crisi. “Oggi abbiamo richiesto per martedì 14unaaperta deldidelle Nazioni Unite sulla russofobia come fattore che ostacola la ricerca di soluzioni a lungo termine e sostenibili alla crisi”, ha osservato il diplomatico sul suo canale ...

