Ucraina - La Lettonia ha iniziato a donare le auto confiscate agli ubriachi (Di venerdì 10 marzo 2023) La Lettonia ha iniziato a spedire verso l'Ucraina gli autoveicoli entrati nelle disponibilità delle autorità di polizia in forza di una legge particolarmente severa nei confronti degli automobilisti fermati in stato di ebbrezza. In particolare, lo scorso mercoledì è partita da un deposito statale, in direzione di Kiev, una prima bisarca carica di otto veicoli sottoposti a confisca. auto confiscate. Le auto, destinate all'uso da parte di militari e personale ospedaliero e dal valore di non più di 20 mila euro, rientrano in un nuovo programma di aiuti approvato dal Parlamento lettone il mese scorso e sono il frutto di una nuova normativa varata per contrastare il fenomeno dilagante degli automobilisti ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 10 marzo 2023) Lahaa spedire verso l'gliveicoli entrati nelle disponibilità dellerità di polizia in forza di una legge particolarmente severa nei confronti deglimobilisti fermati in stato di ebbrezza. In particolare, lo scorso mercoledì è partita da un deposito statale, in direzione di Kiev, una prima bisarca carica di otto veicoli sottoposti a confisca.. Le, destinate all'uso da parte di militari e personale ospedaliero e dal valore di non più di 20 mila euro, rientrano in un nuovo programma di aiuti approvato dal Parlamento lettone il mese scorso e sono il frutto di una nuova normativa varata per contrastare il fenomeno dilagante deglimobilisti ...

