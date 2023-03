Ucraina, la guerra potrebbe continuare così per altri due anni (Di venerdì 10 marzo 2023) Lo sostiene il capo dell'intelligence della Lituania. Le capacità offensive della Russia dipendono da quante forniture di armi continuerà a ricevere da paesi come Iran e Corea del Nord Leggi su wired (Di venerdì 10 marzo 2023) Lo sostiene il capo dell'intelligence della Lituania. Le capacità offensive della Russia dipendono da quante forniture di armi continuerà a ricevere da paesi come Iran e Corea del Nord

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Nasce il comitato Ripudia la guerra, il cui portavoce è l'amico @CriticaScient, per promuove un referendum contro l… - DavidPuente : In Ucraina non c'è stata una guerra civile, come sostiene la propaganda russa. Quello del Donbass è un conflitto in… - Agenzia_Ansa : Il problema della guerra in Ucraina è legato al ruolo degli 'imperi' che ci sono nel mondo e non solo quello russo.… - arcp_it : @Cartabiancarai3 @RaiTre '... se la Russia dovesse trovarsi in una condizione disperata, dovremmo tutti sperare che… - Erica43581765 : SOLDATO UCRAINO. NAZISMO = DEMOCRAZIA GUERRA = PACE #ZELENSKY #UCRAINA #USA #NATO #UE #PartitoDemocratico #PD… -