Ucraina, la giornalista Kudryk: "Giusto non cedere un centimetro a Bakhmut"

La posizione "ferma" del governo e dei vertici militari ucraini su Bakhmut è "giusta", bisogna "andare avanti e non cedere neanche un centimetro di territorio ai russi". Lo afferma in un'intervista ...

