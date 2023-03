Ucraina, il capo dei mercenari russi: “Putin ci ha tagliato fuori” (Di venerdì 10 marzo 2023) Nella guerra in Ucraina sembra uscire definitivamente allo scoperto la rottura dei rapporti fra il capo della compagnia Wagner, Yevgeny Prigozhin, e Vladimir Putin. L’ex ‘cuoco’ del presidente russo ha detto di essere stato tagliato fuori dalle comunicazioni speciali con le autorità di Mosca. Tutto ciò a causa delle sue richieste di fornire munizioni al gruppo di ex galeotti Wagner che sta cingendo d’assedio Bakhmut, nel Dobnass. E che avrebbe già in parte sfondato le linee della resistenza Ucraina conquistando la zona orientale della città. Yevgeny Prigozhin, inventore del gruppo di mercenari russi Wagner, ex galeotti reclutati nelle prigioni Putiniane. Foto Twitter @ChrisO wikiLa rabbia di Prigozhin Siamo stati “tagliati ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 10 marzo 2023) Nella guerra insembra uscire definitivamente allo scoperto la rottura dei rapporti fra ildella compagnia Wagner, Yevgeny Prigozhin, e Vladimir. L’ex ‘cuoco’ del presidente russo ha detto di essere statodalle comunicazioni speciali con le autorità di Mosca. Tutto ciò a causa delle sue richieste di fornire munizioni al gruppo di ex galeotti Wagner che sta cingendo d’assedio Bakhmut, nel Dobnass. E che avrebbe già in parte sfondato le linee della resistenzaconquistando la zona orientale della città. Yevgeny Prigozhin, inventore del gruppo diWagner, ex galeotti reclutati nelle prigioniiane. Foto Twitter @ChrisO wikiLa rabbia di Prigozhin Siamo stati “tagliati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Video shock, 'russi uccidono un prigioniero ucraino disarmato'. Secondo Ukrainska Pravda, i militari di… - putino : La famosa paramedica ucraina Yulia Paevskaya (Taira) è diventata la vincitrice del premio International Women of Co… - s02526371 : RT @ultimenotizie: La #Russia ha accusato Volodymyr Kurpita, capo del Centro per la salute pubblica ucraina, di avere cooperato con gli Usa… - kukismak : @tempoweb Scusate giornalai il capo della difesa ucraina gia l ha detto che i Patriot contro gli Zirkon ipersonici… - maola_varalli : RT @ultimenotizie: La #Russia ha accusato Volodymyr Kurpita, capo del Centro per la salute pubblica ucraina, di avere cooperato con gli Usa… -