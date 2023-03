Ucraina: Gb, 'Russia effettua raid ogniqualvolta ha disponibilità massiccia di missili' (Di venerdì 10 marzo 2023) Londra, 10 mar. (Adnkronos) - "L'intervallo tra le ondate di attacchi missilistici russi sta aumentando, perché la Russia probabilmente ha bisogno di accumulare missili di nuova produzione affinché ogni raid sia abbastanza potente da colpire efficacemente la difesa aerea Ucraina". Lo scrive 'intelligence del Ministero della Difesa britannico nel suo bollettino quotidiano su Twitter, osservando che ieri Mosca ha effettuato almeno 80 attacchi contro infrastrutture critiche in Ucraina durante i quali ha utilizzato missili da crociera, missili antiaerei, droni iraniani, nonché un numero insolitamente elevato di missili balistici ipersonici lanciati dall'aria. Questa è stata la prima grande ondata di attacchi a lungo raggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Londra, 10 mar. (Adnkronos) - "L'intervallo tra le ondate di attacchistici russi sta aumentando, perché laprobabilmente ha bisogno di accumularedi nuova produzione affinché ognisia abbastanza potente da colpire efficacemente la difesa aerea". Lo scrive 'intelligence del Ministero della Difesa britannico nel suo bollettino quotidiano su Twitter, osservando che ieri Mosca hato almeno 80 attacchi contro infrastrutture critiche indurante i quali ha utilizzatoda crociera,antiaerei, droni iraniani, nonché un numero insolitamente elevato dibalistici ipersonici lanciati dall'aria. Questa è stata la prima grande ondata di attacchi a lungo raggio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martaottaviani : Dovremmo ringraziare #Bielorussia #Ucraina e #Georgia da qui all’eternità per averci mostrato quanto siamo fortunat… - MarcoFattorini : L’Iran ha fornito segretamente un’enorme di quantità di munizioni alla Russia per l’invasione dell’Ucraina. E preve… - GiovaQuez : Rovelli: “La Russia ha fatto un errore in Ucraina ma si è infilata in uno spazio aperto dagli Stati Uniti con le gu… - cerone_s : @MarcoFattorini Mi pare che uno stato possa commerciare con chi gli pare... quale sarebbe il problema. Non forniamo… - con_la_J : @Luna63359697 Già fatto,cena ucraina con piatti tipici, film e discussione con ucraini che vivono in Italia. Ho par… -