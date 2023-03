(Di venerdì 10 marzo 2023) di Roberto Iannuzzi* Le dichiarazioni di questi giorni del presidenteXi Jinping e del suo ministro degli esteri Qin Gang, riguardo al “contenimento” e all’“accerchiamento” di cui la Cina sarebbe vittima per mano dell’Occidente guidato dagli Usa, lasciano presagire un preoccupante deterioramento nei rapporti fra le due superpotenze mondiali. Un deterioramento che, sommandosi allo scontro fra Nato e Russia che ha il suo epicentro in, favorisce la convergenza fra Mosca e Pechino. Immediatamente bocciato dal presidente americano Joe Biden, che lo ha discutibilmente definito come “non razionale”, il cosiddetto “piano di pace” sull’presentato da Pechino (in realtà un documento programmatico che esprime la posizionesul conflitto) sembra già appartenere al passato. Ancora una volta, tuttavia, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Cina e Russia insieme hanno rifiutato di firmare una risoluzione del G20 che chieda il ritiro delle truppe di Putin… - HSkelsen : Ecco chi sono i veri terroristi. Putin maledetto demagogo. Sono quelli che uccidono quotidianamente civili innocent… - mentecritica : Ecco finalmente un esempio reale di 'arma puramente difensiva'. Ora bisogna solo trovare una rupe sufficientemente… - JohnHard3 : RT @ilfattoblog: Ucraina, ecco perché il ‘piano di pace’ cinese spaventa Washington - Gianl1974 : 3/7 bisogno è rivolgerti agli ingegneri e dire: 'Ecco l'ingranaggio, ecco la cintura, ecco la documentazione tecnic… -

Poco importa se il resto del mondo ha bollato l'attacco di una sconosciuta organizzazione russa che sostiene l'avvenuto la scorsa settimana nella regione di Bryansk come un possibile esempio ...Il tutto aggravato dalla crisi energetica, accentuata dalla guerra in. Agire sui colli di ...i loro nomi: Sylvain Querné , ceo di 6sicuro, terzo aggregatore assicurativo in Italia, ...perch si sta muovendo anche l'Ue, con i suoi 250mila proiettili promessi a Kiev. Ma tra il ... Reggerebbero uno scontro ad alta intensità, simile a quello in corso in, per non più di 10 ...

Orsini: ''Esatte le mie previsioni sull'Ucraina, ecco i nuovi scenari ... Antimafia Duemila

"Ancora una volta siamo di fronte a un serio problema di interpretazione da parte della stampa occidentale..." - dal blog di Diwan ...Barbara e spietata, la guerra d’Ucraina fagocita uomini e armi, al punto che i due belligeranti starebbero raschiando il fondo del barile. Jens Stoltenberg non nasconde i timori: « Kiev sta prosciugan ...