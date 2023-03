Ucciso un ristoratore a Roma L' assassino si costituisce

(Di venerdì 10 marzo 2023) AGI - Ancora un omicidio a. È avvenuto in serata in via Germano Sommeiller 8, nel quartiere Esquilino. A perdere la vita il titolare di un'osteria, un 41enne. Un uomo di 43 anni, originario di Napoli, dopo aver commesso l'omicidio, si è costituito. L'uomo avrebbe sparato al titolare del ristorante che è stato trovato cadavere in un'autovettura. La pistola era accanto al corpo. Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile, il Reparto Volanti e la Polizia Scientifica.

... è entrato in un commissariato dichiarando di avera colpi di pistola un uomo. Gli agenti delle Volanti hanno raggiunto il luogo indicato trovando il cadavere del41enne romano all'...Feroce esecuzione a Roma nel quartiere San Giovanni . Il proprietario del locale ' L'osteria degli Artisti ' in via Germano Sommeiller, nel quartiere Esquilino, è statocon un colpo di pistola alla testa . La vittima, Emanuele Costanza , 40 anni, si trovava a bordo della sua auto, quando un uomo si è avvicinato e ha fatto fuoco. L'uomo si faceva chiamare ...Sulla vicenda indaga la squadra mobile della ...

