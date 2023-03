U2, The Edge: “Cambieremo i testi delle vecchie canzoni nel nuovo album”: ecco perché (Di venerdì 10 marzo 2023) Il chitarrista degli U2 The Edge ha svelato alcuni particolari interessanti sulla band in vista dell’uscita del nuovo album Songs of Surrender. Il disco sarà disponibile dal 17 marzo e sarà una raccolta di 40 canzoni di repertorio del gruppo completamente rivisitati. Il musicista spiega la voglia di raccontare la guerra e la crisi dei migranti. The Edge racconta al Corriere della Sera: “Nell’album cambiamo i testi dei nostri vecchi successi per parlare della guerra e della crisi dei migranti”. In merito al conflitto in Ucraina il chitarrista svela in merito a Walk On: “Quando la stavamo registrando è scoppiata la guerra in Ucraina e ci ha sorpresi il fatto che chi affrontava quel bullo di Putin fosse Zelensky che viene dal mondo dello spettacolo ed era uno stand up ... Leggi su cinemaserietv (Di venerdì 10 marzo 2023) Il chitarrista degli U2 Theha svelato alcuni particolari interessanti sulla band in vista dell’uscita delSongs of Surrender. Il disco sarà disponibile dal 17 marzo e sarà una raccolta di 40di repertorio del gruppo completamente rivisitati. Il musicista spiega la voglia di raccontare la guerra e la crisi dei migranti. Theracconta al Corriere della Sera: “Nell’cambiamo idei nostri vecchi successi per parlare della guerra e della crisi dei migranti”. In merito al conflitto in Ucraina il chitarrista svela in merito a Walk On: “Quando la stavamo registrando è scoppiata la guerra in Ucraina e ci ha sorpresi il fatto che chi affrontava quel bullo di Putin fosse Zelensky che viene dal mondo dello spettacolo ed era uno stand up ...

