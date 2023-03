U2 sulla macchina del tempo La band reinterpreta il suo passato

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 marzo 2023) «La musica ti permette di viaggiare nele siamo diventati curiosi di scoprire come sarebbe stato portare alcune delle nostre canzoni degli inizi nel presente, dando loro una veste del 21esimo secolo». Con queste parole il chitarrista The Edge descrive il nuovo album degli U2 intitolato «Songs of Surrender». La data da segnare sul calendario è venerdì 17 marzo quando sarà disponibile la collezione di 40 brani scelti tra i più importanti del catalogo dellairlandese riarrangiati e registrati ex novo per l'occasione. «Songs Of Surrender» è stato curato e prodotto da The Edge e vede larivisitare alcune delle canzoni più celebrate della sua carriera ultra quarantennale tra cui «With or without you», «One», «Beautiful day», «Sunday bloody sunday» e «Invisible» con il risultato di avere registrazioni completamente nuove di ...