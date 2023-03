Tv: Dazn, 6 mln di spettatori a giornata per la Serie A (Di venerdì 10 marzo 2023) La Serie A entra sempre più nel vivo e continua ad attirare spettatori in Italia. Ogni giornata registra infatti circa 6 milioni di audience su Dazn: la sfida più vista finora è stata quella tra ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) LaA entra sempre più nel vivo e continua ad attirarein Italia. Ogniregistra infatti circa 6 milioni di audience su: la sfida più vista finora è stata quella tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansacalciosport : Tv: Dazn, 6 mln di spettatori a giornata per la Serie A. L'ad Azzi, aumenta il consumo streaming in mobilità | #ANSA - Pierre8244309 : Azz... bel disastro stavolta... solo 5,3 mln, di cui Roma-Juve solamente 1,5 mln. (per dire nel settembre 2020 in e… - aldo_zappatore : @DAZN_IT 300 mln sul mercato.... Questo sarebbe il primo colpo - DivinCodino1010 : RT @simo07pado: Disse chi si stipendia per quasi 3 mln proprio dalla @UEFA #Ceferin #CeferinOut #RescinderePaytv #DAZN #SKY #SuperLeague #U… - simo07pado : Disse chi si stipendia per quasi 3 mln proprio dalla @UEFA #Ceferin #CeferinOut #RescinderePaytv #DAZN #SKY… -