"Tutti più poveri". Dati choc in Germania, tedeschi travolti dall'inflazione (Di venerdì 10 marzo 2023) Un problema enorme. Una cappa oscura, che soffoca l'economia italiana e quella delle nazioni europee. Anche di quelle che, fino a due anni fa, erano considerate la locomotiva del Vecchio Continente. Il tasso di inflazione in Germania in seconda lettura, misurato come variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo (cpi), è confermato a +8,7% a febbraio. Una notizia resa nota questa mattina dall'ufficio federale di statistica (Destatis) e diffusa dall'agenzia di stampa Ansa. Che evidenzia come i prezzi al consumo a febbraio 2023 siano aumentati dello 0,8% rispetto a gennaio. “Il tasso di inflazione rimane ad un livello elevato – ha sottolineato Ruth Brand, presidente dell'ufficio federale di statistica - Le famiglie hanno sentito l'impatto dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari anche a ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 marzo 2023) Un problema enorme. Una cappa oscura, che soffoca l'economia italiana e quella delle nazioni europee. Anche di quelle che, fino a due anni fa, erano considerate la locomotiva del Vecchio Continente. Il tasso diinin seconda lettura, misurato come variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo (cpi), è confermato a +8,7% a febbraio. Una notizia resa nota questa mattina'ufficio federale di statistica (Destatis) e diffusa'agenzia di stampa Ansa. Che evidenzia come i prezzi al consumo a febbraio 2023 siano aumentati dello 0,8% rispetto a gennaio. “Il tasso dirimane ad un livello elevato – ha sottolineato Ruth Brand, presidente dell'ufficio federale di statistica - Le famiglie hanno sentito l'impatto dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari anche a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Mi chiedete in tanti del -15, del cavillo, del vizio di forma. Non sono avvocato né giudice ma mi sento di ribadire… - borghi_claudio : Il panico. Il fatto che la Svezia, l'UNICO paese che non ha fatto nemmeno un giorno di lockdown durante la pandemia… - ZZiliani : Pensare a una soluzione diversa è difficile: quadro accusatorio e mole probatoria sono da radiazione del club e dei… - Snepretz : @Stronza o anche una risposta più sibillina, tipo 'Eh?'. Al che Giorgia: 'Nonostante il dispiegamento di tutti i n… - PrvaZylm : RT @mimmomolinari: @zaiapresidente un allineamento ancora piu evidente è quello dei partiti italiani, tutti -

Silicon Valley Bank trema e manda al tappeto le banche ...Bank - specializzata in finanziamenti alle start - up - il cui titolo in pre - apertura è a tutti ... moto e motociclo Scopri di più PODCAST CRIPTO Nuovo podcast settimanale di approfondimento sulla ... Disney ridurrà le spese per film e serie TV, per il CEO Bob Iger conta 'la qualità, non la quantità' ...dalla guida della Disney e la multinazionale è tornata sotto la guida di Bob Iger ( ECCO TUTTI I ... la Disney punterà più alla qualità che alla quantità I prezzi e le offerte dei Parchi Disney La ... LA TERRA DELLE DONNE - In anteprima al Bif&st ... Fidela è, suo malgrado, la strega del villaggio: cura i malefici e fa nascere i figli di tutti, ma ... castrando nella sua solitaria intimità i suoi istinti più sinceri e la sua fragilità. Ma quando il ... ...Bank - specializzata in finanziamenti alle start - up - il cui titolo in pre - apertura è a... moto e motociclo Scopri diPODCAST CRIPTO Nuovo podcast settimanale di approfondimento sulla ......dalla guida della Disney e la multinazionale è tornata sotto la guida di Bob Iger ( ECCOI ... la Disney punteràalla qualità che alla quantità I prezzi e le offerte dei Parchi Disney La ...... Fidela è, suo malgrado, la strega del villaggio: cura i malefici e fa nascere i figli di, ma ... castrando nella sua solitaria intimità i suoi istintisinceri e la sua fragilità. Ma quando il ... Festa del Papà, 15 regali per fare contenti tutti, dai più pigri agli sportivi di famiglia WIRED Italia