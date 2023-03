Tutti pensano sia appena andato in pensione – quando l’uomo rivela la sua vera età, la gente rimane a bocca aperta (Di venerdì 10 marzo 2023) Ha 90 anni e gli viene detto che sembra 20 anni più giovane. Ora la star di Tiktok Robert Eddison condivide il suo segreto. ”Se inizi a usare un bastone, presto non sarai in grado di camminare senza di esso”, dice a SWNS quando lo scrittore Robert Eddison, 90 anni, ha iniziato a caricare video su Tiktok, non ci è voluto molto perché diventasse un successo. Durante ogni video riceve migliaia di commenti che, nonostante la sua età, sembra molto giovane. E i commenti non finiscono qui. ”Ogni volta che esco, la gente dice che devo avere 70 o 60 anni. Mi accusano persino di aver loro mentito”, dice Eddison, secondo il New York Post. Di seguito puoi vedere Robert combattere contro i pregiudizi sugli anziani: @roberteddisonofficial I’m 90 my brain in good condition. #walking #oldman #fyp #roberteddison ? original sound – Eddison ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 10 marzo 2023) Ha 90 anni e gli viene detto che sembra 20 anni più giovane. Ora la star di Tiktok Robert Eddison condivide il suo segreto. ”Se inizi a usare un bastone, presto non sarai in grado di camminare senza di esso”, dice a SWNSlo scrittore Robert Eddison, 90 anni, ha iniziato a caricare video su Tiktok, non ci è voluto molto perché diventasse un successo. Durante ogni video riceve migliaia di commenti che, nonostante la sua età, sembra molto giovane. E i commenti non finiscono qui. ”Ogni volta che esco, ladice che devo avere 70 o 60 anni. Mi accusano persino di aver loro mentito”, dice Eddison, secondo il New York Post. Di seguito puoi vedere Robert combattere contro i pregiudizi sugli anziani: @roberteddisonofficial I’m 90 my brain in good condition. #walking #oldman #fyp #roberteddison ? original sound – Eddison ...

