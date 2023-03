“Tutti fuori dalla casa”. Caos al GF Vip 7, arriva la sfuriata dopo i fatti gravi di Tavassi (Di venerdì 10 marzo 2023) Guendalina Tavassi contro il GF Vip 7 e Alfonso Signorini. La sorella di Edoardo Tavassi ha manifestato tutta la sua contrarietà per la decisone del programma di ammonire il fratello per un gesto opinabile. Il compagno di Micol infatti, sembra aver rotto una stecca da biliardo nell’intento di far ridere i suoi compagni (e riuscendoci). Non solo, secondo il conduttore del reality, avrebbe detto delle frasi poco carine. Un gesto che dopo gli avvertimenti della scorsa settimana, non sarebbe dovuto capitare. È per questo che il padrone di casa ha deciso di ammonirlo e farlo diventare di fatto un esempio per gli altri. È andata peggio ad Edoardo Donnamaria che è stato squalificato dal gioco per comportamenti aggressivi nei confronti di Antonella. Chiaramente dopo il giallo per il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Guendalinacontro il GF Vip 7 e Alfonso Signorini. La sorella di Edoardoha manifestato tutta la sua contrarietà per la decisone del programma di ammonire il fratello per un gesto opinabile. Il compagno di Micol in, sembra aver rotto una stecca da biliardo nell’intento di far ridere i suoi compagni (e riuscendoci). Non solo, secondo il conduttore del reality, avrebbe detto delle frasi poco carine. Un gesto chegli avvertimenti della scorsa settimana, non sarebbe dovuto capitare. È per questo che il padrone diha deciso di ammonirlo e farlo diventare di fatto un esempio per gli altri. È andata peggio ad Edoardo Donnamaria che è stato squalificato dal gioco per comportamenti aggressivi nei confronti di Antonella. Chiaramenteil giallo per il ...

