Tutti contro Lidia Poët

Se fossi in Elly Schlein, in Laura Boldrini, in Luciana Littizzetto, nel coro delle femministe italiane, perfino nel Pd in blocco be', io m'inalbererei assai per il trattamento ignobile a cui, in questi giorni, viene sottoposta Lidia Poët delle grandi pioniere dei nostri diritti civili. Da quando spicca al terzo posto nella classifica planetaria delle serie Netflix, La legge di Lidia Poët, incentratea sulle avventure poliziesche della "prima avvocata d'Italia" (a me viene ancora da chiamarle "avvocatesse") nella Torino dell'800, be, la povera Lidia prende sberle da chiunque. Prima dai parenti, con gli ultimi eredi, Marilena Jahier Togliatto e Valdo Poët che bocciano la serie "con sdegno" dopo averne vista soltanto una puntata su sei o senza neanche averla, "mi sono bastati i racconti": troppo spinta, troppo sexy la protagonista, troppe parolacce e musica pop in ...

