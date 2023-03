Tutte le gare del vivaio nerazzurro | orari e avversarie

Leggi su seriea24

UNDER 19Sabato 11 marzo, ore 13:00 – Campionato, 23ª giornata Atalanta vs INTER – Centro Sportivo "Bortolotti", Zingonia (BG). UNDER 18Domenica 12 marzo, ore 13:00 – Campionato, 19ª giornata INTER vs Hellas Verona – KONAMI Youth Development Centre, Milano. UNDER 17Domenica 12 marzo, ore 15:15 – Campionato, 22ª giornata INTER vs SPAL – KONAMI Youth Development Centre, Milano. UNDER 16Domenica 12 marzo, ore 15:00 – Campionato, 15ª giornata Atalanta vs INTER – Centro Sportivo "Bortolotti", Zingonia (BG). UNDER 15Domenica 12 marzo, ore 11:00 – Campionato, 15ª giornata Atalanta vs INTER – Centro Sportivo "Bortolotti", Zingonia (BG).