Tutta la Francia contro Verratti: “Torni a Pescara a mangiare arrosticini e a fumare” (Di venerdì 10 marzo 2023) Il sogno del Paris Saint-Germain di vincere la Champions League è sfumato ancora una volta. La sconfitta con il Bayern Monaco è pesante da digerire per i tifosi francesi e molti giocatori sono stati fortemente criticati, uno su tutti: Marco Verratti. Non ha convinto la prestazione del centrocampista italiano, colpevole di aver commesso due errori pesanti che hanno portati alle due reti dei tedeschi. Lo speaker di RMC Sport Daniel Riolo ha commentato le sue ultime prestazioni, mettendo in dubbio la professionalità di Verrratti: “Bisognerebbe rimandarlo a Pescara – ha dichiarato davanti ai microfoni – così potrà mangiare gli arrosticini, passeggiare sul lungomare, bere i suoi shottini e fumare le sue sigarette”. Un attacco durissimo, che però non è isolato. Dopo l’eliminazione in Champions, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Il sogno del Paris Saint-Germain di vincere la Champions League è sfumato ancora una volta. La sconfitta con il Bayern Monaco è pesante da digerire per i tifosi francesi e molti giocatori sono stati fortemente criticati, uno su tutti: Marco. Non ha convinto la prestazione del centrocampista italiano, colpevole di aver commesso due errori pesanti che hanno portati alle due reti dei tedeschi. Lo speaker di RMC Sport Daniel Riolo ha commentato le sue ultime prestazioni, mettendo in dubbio la professionalità di Verrratti: “Bisognerebbe rimandarlo a– ha dichiarato davanti ai microfoni – così potràgli, passeggiare sul lungomare, bere i suoi shottini ele sue sigarette”. Un attacco durissimo, che però non è isolato. Dopo l’eliminazione in Champions, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Tutta la Francia contro Verratti: “Torni a Pescara a mangiare arrosticini e a fumare” - fattoquotidiano : Tutta la Francia contro Verratti: “Torni a Pescara a mangiare arrosticini e a fumare” - Marylu58121349 : @fcancellato Quindi continuiamo ad applaudire a USA Francia Germania Ue tutta che fanno le guerre per il predominio… - LucianoSetti1 : RT @enricofromitaly: ???? Oggi: I Francesi proprio non ci stanno. Scontri molto duri fra manifestanti contro la riforma pensionistica (innalz… - Arthix33 : @FrankRN10 @AntoVitiello Maignan è emerso che per forzare la convocazione al Mondiale abbiano sbagliato in Francia… -