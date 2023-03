Trovato un altro bambino morto a Cutro | la commozione del vigile del fuoco

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Trovato #corpo 73esima vittima naufragio, è altro #bambino. Trovato su battigia da alcuni cittadini - Antonio23493646 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Oggi ne hanno trovato un altro...ancora un bambino!!! Siete squallidi, falsi e inut… - SoloA64782921 : @PiazzapulitaLA7 @stanzaselvaggia Ma l'idiota di Milano dove diavolo lo avete trovato? Da milanese quel povero imbe… - infoitinterno : Trovato in spiaggia il corpo di un altro bimbo a Cutro - infoitinterno : Trovato il corpo di un altro bambino: salgono a 73 le vittime del naufragio di Cutro -

Aveva cinque, forse 6 anni. E' la 73esima vittima ufficiale del naufragio. L'omaggio del pompiere: una rosa rossa prima di spostare la ...Lo spagnolo, arrivato in Aston Martin per sostituire Sebastian Vettel, si è subitoa suo ... abbiamo dovuto cambiare il 95% della macchina, quindi immagino che ci siada apprendere sulla ...... ha regolato prima Juan Bautista Torres 6 - 3 6 - 7(5) 6 - 3 e poi, sempre in rimonta, l'...piemontese è uscito prematuramente anche nel tabellone di doppio in cui evidentemente non hala ...

Trovato altro corpo vittima naufragio, è un'altra bambina Agenzia ANSA

Aveva cinque, forse 6 anni. E' la 73esima vittima ufficiale del naufragio. L'omaggio del pompiere: una rosa rossa prima di spostare la salma ...Ciò che sembrava un terribile caso di suicidio premeditato, potrebbe trasformarsi in omicidio. Stiamo parlando di Paolo Borri, l’oculista di 66 anni ...