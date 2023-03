Troia | “Design in town” La prossima settimana

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 10 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Il Comune disi prepara ad ospitare la nuova edizione diin, la summer school ideata ed organizzata dall’ASP Good. Il Summer camp di architettura,, moda, grafica/comunicazione, scrittura creativa, fotografia, video, illustrazione, quest’anno alla decima edizione, è dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado. Un percorso unico di orientamento in uscita per chi vuole confrontarsi con le discipline con cui si progetta il paesaggio che si svolgerà dal 12 giugno al 3 settembre 2023. La novità di quest’anno, infatti, è Caro Marziano ti scrivo il concorso per l’assegnazione di ben 12 borse di studio a totale copertura dei costi di partecipazione per unaal summer ...