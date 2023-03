(Di venerdì 10 marzo 2023) Confido che a Palazzo Chigi sappiano che, grazie al Concordato in vigore da 40 anni, in virtù di quanto espresso nel protocollo addizionale, è chiarito, con l'ovvio consenso di entrambe le parti, che "...

Confido che a Palazzo Chigi sappiano che, grazie al Concordato in vigore da 40 anni, in virtù di quanto espresso nel protocollo addizionale, è chiarito, con l'ovvio consenso di entrambe le parti, che "...può e deve essere molto di più di Salvini, ieri ha invece ceduto alla propaganda leghista sui migranti'. 'In questavicenda a chi governa è mancata del tutto la gravitas, che è politica,...

Triste Meloni: nella targa di Cutro strumentalizza il Papa e dimentica l’accoglienza Globalist.it

C’è bisogno di Cocchiara per leggere l’Italia di oggi. Sob. Giuseppe Cocchiara è stato un grande siciliano. Dopo aver iniziato la sua storia intellettuale da folklorista e studioso di tradizioni popol ...Roma, 10 mar (Adnkronos) – “Ieri il governo, guidato dalla prima donna presidente del Consiglio, si è fermato a Cutro. In una trasferta shakespeariana dove i fantasmi delle bare bianche inseguivano Gi ...