Treviso, la Gdf scopre maxi truffa sul bonus facciate: sequestri per 85 milioni di euro (Di venerdì 10 marzo 2023) I finanzieri del Comando Provinciale di Treviso, nell'ambito di un'indagine sul corretto utilizzo dei crediti fiscali relativi al "bonus facciate", hanno dato esecuzione a una serie di perquisizioni e sequestri, delegati dall'Autorità giudiziaria di Treviso, su 49 milioni di euro di crediti d'imposta e oltre 2 milioni di euro fra somme di denaro e altri beni nella disponibilità di venti indagati. Nell'ambito dello stesso fascicolo processuale, nel mese di gennaio del 2022 il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Treviso aveva già sequestrato agli indagati crediti fiscali per 31,5 milioni di euro e disponibilità liquide per 2,5 milioni di euro.

