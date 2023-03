Trevisan-Brengle in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 marzo 2023) Martinasfiderà Madisonnel secondo turno del Wta 1000 di, in programma dall’8 al 19 marzo. La nostra numero uno prova ad interrompere una striscia di cinque sconfitte consecutive e dopo aver avuto un bye esordirà nel torneo californiano contro una delle tanti giocatrici di casa.si può considerare anch’essa ormai una veterana del circuito, lo frequenta da tanti anni e pur con alti e bassi si è sempre rivelata una giocatrice di discreto livello in top-100. Non ci sono precedenti tra le due, ma visto il momento dell’azzurra e la superficie che favorisce l’avversaria,può considerarsi la favorita. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIscenderanno in campo domani, sabato 11 marzo, ...