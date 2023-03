Trento choc | il presidente della Provincia invoca la pena di morte per l’orso MJ5 L’Oipa |  “Sconcertati Subito accesso agli atti”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 10 marzo 2023) Sconcertanti le dichiarazioni odierne delautonoma di, Maurizio Fug, intenzionato a chiedere un parere positivo all’Ispra che gli consenta di abbattereche domenica scorsa ha ferito un escursionista in Val di Rabbi, con quello che, come spiega l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), ”Con ogni probabilità è stato un falso attacco per proteggersi”.: “Un orso anziano che finora non ha mai manifestato aggressività nei confronti dell’uomo, è giusto condannarlo a?”è stato identificato con un esame genetico: si tratterebbe di MJ5, un maschio di 18 anni nato nel 2005 da Maja e Joze, orsi sloveni che hanno dato avvio al progetto Life Ursus sulle Alpi negli anni ...