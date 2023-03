Trentino, l’hotel cha ha messo un disabile in disparte prova a scusarsi: «I clienti si lamentavano delle urla» (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo la mail di scuse, l’hotel Colbricon Beauty & Relax che ha fatto cenare in disparte un ragazzo disabile, rompe il silenzio su quanto accaduto, respingendo le accuse di discriminazione. «Nulla è stato compiuto in malafede», si difende la struttura in un comunicato stampa in cui si dice «estremamente rammaricata per quello che è successo». A denunciare la vicenda era stata la madre di Tommaso, 24enne affetto dalla sindrome di Norrie, alla quale i gestori del locale avevano chiesto: «Alcuni ospiti si sono lamentati di suo figlio a cena, vi va se vi sistemo in una saletta un po’ in disparte?». Una richiesta che la famiglia ha rifiutato nell’immediato per poi lasciare in anticipo l’albergo. Il Colbricon conferma la versione della donna, ma respinge alcuni elementi della sua narrazione. La versione dell’albergo ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo la mail di scuse,Colbricon Beauty & Relax che ha fatto cenare inun ragazzo, rompe il silenzio su quanto accaduto, respingendo le accuse di discriminazione. «Nulla è stato compiuto in malafede», si difende la struttura in un comunicato stampa in cui si dice «estremamente rammaricata per quello che è successo». A denunciare la vicenda era stata la madre di Tommaso, 24enne affetto dalla sindrome di Norrie, alla quale i gestori del locale avevano chiesto: «Alcuni ospiti si sono lamentati di suo figlio a cena, vi va se vi sistemo in una saletta un po’ in?». Una richiesta che la famiglia ha rifiutato nell’immediato per poi lasciare in anticipo l’albergo. Il Colbricon conferma la versione della donna, ma respinge alcuni elementi della sua narrazione. La versione dell’albergo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cesarebrogi1 : RT @npanocc: Trentino, una mamma denuncia: «L'hotel a Primiero ci ha proposto di mangiare in disparte perché mio figlio è disabile» https:/… - cesarebrogi1 : RT @infoitinterno: Trentino, una mamma denuncia: «L'hotel a Primiero ci ha proposto di mangiare in disparte perché mio figlio è disabile» h… - cesarebrogi1 : RT @alerussello: Trentino, una mamma denuncia: «L'hotel a Primiero ci ha proposto di mangiare in disparte perché mio figlio è disabile» htt… - vincenzopeller1 : Come si chiama l’hotel che ha fatto questo schifo. - AnnalisaAntas : RT @ontherailaway: L'avete letta la storia dei clienti dell'hotel in Trentino? Ma non c'era l'empatia verso i fragili? O solo quando pare a… -