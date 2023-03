Trend quotidiani | Repubblica cresce a due cifre Bene Avvenire e gli sportivi

Profondo rosso in edicola: si salva solo Libero (+4%) Classifiche edeielaborate da Primaonline.it sugli ultimi dati Ads, riferiti al mese di gennaio . Le tabelle sono realizzate ...La stampa ha sempre avuto il ruolo di scouting di, soprattutto in alcuni settori come la moda,...e periodici hanno un ruolo importante nel consolidare l'engagement con la marca e ...La stampa ha sempre avuto il ruolo di scouting di, soprattutto in alcuni settori come la ...e periodici hanno un ruolo importante nel consolidare l'engagement con la marca e costruire ...

I dati Ads di diffusione della stampa (dicembre-gennaio) Primaonline

Classifiche e trend dei quotidiani elaborate da Primaonline.it sugli ultimi dati Ads, riferiti al mese di gennaio.Colin Farrell e Cate Blanchett O Michelle Yeoh e Brendan Fraser L’Oscar 2023 per la migliore attrice e il miglior attore si gioca tutto sul crinale tra classicità della tradizione e presunta innovaz ...