Tremila migranti sbarcati in Italia in 3 giorni, il totale del 2023 sale a 17.592 (+194%). Nuovo alert a largo della Sicilia (Di venerdì 10 marzo 2023) Allarme per altri cinquecento migranti. Mediterranea: "Intervenga velocemente la Guardia costiera". Motopeschereccio al largo della Sicilia. Tutte le autorità sono state avvisate Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 marzo 2023) Allarme per altri cinquecento. Mediterranea: "Intervenga velocemente la Guardia costiera". Motopeschereccio al. Tutte le autorità sono state avvisate

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Migranti: tremila sbarcati in 3 giorni, 17mila arrivi in 2023: Nuovo naufragio di un barchino a Lampedusa, tutti sa… - MeridioNews : Oltre tremila migranti in poco più di 24 ore a Lampedusa: hotspot al collasso - c_y_b_e_a_r : @HuffPostItalia Tremila migranti. - arrigoarrighi : Anche nei primi mesi del 2022 è drammatico il numero di migranti che trova la morte. Accade in tutto il mondo, ma i… -