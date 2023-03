Tre anni fa l’arrivo della Tac Mobile al Bolognini, primo fondamentale strumento di lotta al Covid (Di venerdì 10 marzo 2023) Seriate. Prendendo in prestito il titolo dell’ultimo libro del giornalista bergamasco Gigi Riva, il marzo del 2020 fu “Il più crudele dei mesi”: la provincia di Bergamo in poche settimane si era trasformata nell’epicentro italiano, se non europeo, della pandemia di Covid-19, con effetti catastrofici che solo il tempo ha rivelato in tutta la loro drammaticità. In quei giorni, dal primo caso noto di Coronavirus fino all’evidenza che qualcosa nei numeri diffusi come “ufficiali” non tornasse, la battaglia si era dimostrata impari: l’avanzata della pandemia procedeva inarrestabile, a una velocità mai vista, e le strutture sanitarie del territorio erano quasi allo stremo per le troppe richieste, di posti letto e di dispositivi medici. Solo con una straordinaria mobilitazione dal basso si evitò il collasso: raccolte fondi, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 marzo 2023) Seriate. Prendendo in prestito il titolo dell’ultimo libro del giornalista bergamasco Gigi Riva, il marzo del 2020 fu “Il più crudele dei mesi”: la provincia di Bergamo in poche settimane si era trasformata nell’epicentro italiano, se non europeo,pandemia di-19, con effetti catastrofici che solo il tempo ha rivelato in tutta la loro drammaticità. In quei giorni, dalcaso noto di Coronavirus fino all’evidenza che qualcosa nei numeri diffusi come “ufficiali” non tornasse, la battaglia si era dimostrata impari: l’avanzatapandemia procedeva inarrestabile, a una velocità mai vista, e le strutture sanitarie del territorio erano quasi allo stremo per le troppe richieste, di posti letto e di dispositivi medici. Solo con una straordinaria mobilitazione dal basso si evitò il collasso: raccolte fondi, ...

