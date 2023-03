Trasporto auto per privato con bisarca come soluzione di risparmio e zero stress (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – Cosenza, 10/03/2023 – Trasportare la propria auto è la parte più complicata di un trasloco. Che sia un periodo di vacanza o un cambio di città permanente, ci sarà sempre quel momento in cui si porrà il problema: “Si, ma con la macchina come si fa?”. Mettersi in viaggio e percorrere migliaia di km al volante? Oprovare qualche soluzione d’emergenza con prezzi incontrollati e la preoccupazione di vedere la propria auto sballottata da una parte all’altra? È per rispondere a questo tipo di necessità che nasce Fammispazio: il portale ideato da due giovani calabresi, Mario e Giulia, che mette in contatto i privati che devono trasportare la propria auto e gli autotrasportatori specializzati che ogni giorno percorrono le strade di Italia con la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – Cosenza, 10/03/2023 – Trasportare la propriaè la parte più complicata di un trasloco. Che sia un periodo di vacanza o un cambio di città permanente, ci sarà sempre quel momento in cui si porrà il problema: “Si, ma con la macchinasi fa?”. Mettersi in viaggio e percorrere migliaia di km al volante? Oprovare qualched’emergenza con prezzi incontrollati e la preoccupazione di vedere la propriasballottata da una parte all’altra? È per rispondere a questo tipo di necessità che nasce Fammispazio: il portale ideato da due giovani calabresi, Mario e Giulia, che mette in contatto i privati che devono trasportare la propriae glitrasportatori specializzati che ogni giorno percorrono le strade di Italia con la ...

