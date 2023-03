Trasporti | Scardino | “Fondamentale garantire integrazione attori catena logistica”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – “Le piattaforme digitali sono molto importanti. In Italia stanno prendendo sempre più piede perché garantiscono un’deglidellache per i nodi portuali non sono solamentelegati all’intermodalità, ma sono ancheistituzionali, come ad esempio le dogane e anche imprese come quelle terminalistiche, nonché ovviamente gli Mto”. Così, Antonella, segretario generale dell’autorità di sistema del mare Adriatico settentrionale, intervistata a margine della terza giornata di LetExpo 2023, la manifestazione dedicata aie allasostenibile in svolgimento a Veronafiere dall’8 all’11 marzo e giunta alla sua seconda edizione. “Si tratta di elementi importanti ...