Tragedia nel mantovano, scontro tra un’auto e un trattore: morta una mamma di ventisette anni (Di venerdì 10 marzo 2023) Incidente Mantova oggi, poco prima di pranzo è avvenuto uno scontro tra un'auto e un trattore che ha provocato la morte di una donna TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Incidente Mantova oggi, poco prima di pranzo è avvenuto unotra un'auto e unche ha provocato la morte di una donna TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Amodeo: “A 1 km dal posto in cui è avvenuta la tragedia c’è un radar, installato nel 2006, collegato al Viminale. Q… - fanpage : Oggi il ministro dell’Interno #Piantedosi è intervenuto in Parlamento sulla tragedia di #Cutro. Ma nel suo discor… - MarcoFattorini : Orlando Amodeo, soccorritore ed ex dirigente medico della Polizia: «A 1 km dal luogo della tragedia c’è un radar co… - PaolinaPitty : RT @SardiniaPost: #Sardegna ?? Muore nel sonno a 22 anni: Diego era un tifoso del #Cagliari. #Lunamatrona in lutto per l'improvvisa tragedia… - MenegazziMarina : RT @11Giuliano: Selezione programmata: Livorno,46enne muore in casa per un malore. Tragedia nel quartiere La Rosa di Livorno dove un uomo d… -