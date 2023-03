Tragedia in montagna: valanga travolge guida alpina di 50 anni in alta Valle Maira (Di venerdì 10 marzo 2023) Non ce l’ha fatta lo scialpinista travolto nel pomeriggio di ieri, Giovedì 9 Marzo, da una valanga in alta Valle Maira, in provincia di Cuneo. La vittima era una guida alpina svedese di 50 anni che purtroppo è morto durante il tragitto in elisoccorso verso l’Ospedale Santa Croce di Cuneo. L’uomo era partito al mattino da Marmora insieme ad un ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Non ce l’ha fatta lo scialpinista travolto nel pomeriggio di ieri, Giovedì 9 Marzo, da unain, in provincia di Cuneo. La vittima era unasvedese di 50che purtroppo è morto durante il tragitto in elisoccorso verso l’Ospedale Santa Croce di Cuneo. L’uomo era partito al mattino da Marmora insieme ad un ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... neve_montagna : RT @fasulo_antonio: #OrlandoAmodeo contro la ricostruzione di #Piantedosi: 'Col mare forza 7/8 sono uscito con la Capitaneria di Porto a… - FabSciarratta : @FratellidItalia @Nello_Musumeci Ma il ministro del mare, per quella tragedia in mare, dov'era? In montagna? Mmah. - occhio_notizie : Il 24enne è andato a sbattere violentemente contro la parete di ghiaccio riportando gravi ferite. A dare l’allarme… - JackTerron : RT @RaffaeleGianni4: @vonderleyen L'UE è una montagna di merda, l'UE è in capo alla catena di comando che ha determinato questa tragedia de… -