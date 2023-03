Tragedia a Gioiosa Marea: militare in pensione uccide la moglie e poi si toglie la vita (Di venerdì 10 marzo 2023) Omicidio-suicidio, questa mattina a Gioiosa Marea, in contrada Acquasanta che, in territorio di Gioiosa interessa anche i comuni confinanti di Montagnareale e Patti, dove il brigadiere della Guardia di Finanza in pensione Tindaro Molica Nardo di 65 anni, ha accoltellato a morte la moglie di 61 anni, Maria Bonina Buttò, nota in paese per essere ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Omicidio-suicidio, questa mattina a, in contrada Acquasanta che, in territorio diinteressa anche i comuni confinanti di Montagnareale e Patti, dove il brigadiere della Guardia di Finanza inTindaro Molica Nardo di 65 anni, ha accoltellato a morte ladi 61 anni, Maria Bonina Buttò, nota in paese per essere ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : La tragedia di Gioiosa Marea, la sindaca La Galia: “Siamo sconvolti” - 98zerocom : La comunità è sgomenta e ricorda Tindaro Molica Nardo e Maria “Bonina” Buttò come una coppia tranquilla e affiatata… - infoitinterno : Gioiosa Marea: Tragedia all’Acquasanta. Finanziere in pensione uccide la moglie e si suicida - GazzettaDelSud : ?? VIDEO | #GIOIOISAMAREA, #MESSINA | Un militare in pensione della Guardia di Finanza, ha ucciso a coltellate la… - infoitinterno : Tragedia a Gioiosa Marea, militare in pensione uccide la moglie e si suicida -