Traffico Roma del 10-03-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 marzo 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata interna tra uscita e Casal Lumbroso e Casal del Marmo rallentamenti pertra l’uscita in e via Prenestina code perin carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolanain coda su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via dei Campi Sportivi verso San Giovanniin senso in città la polizia locale Segnala la chiusura aldel sottopasso Gregorio VII per un intervento ad un tombino deviazioni delleverso la corsia preferenziale della galleria in direzione Settimo E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della ...