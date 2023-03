Traffico Roma del 10-03-2023 ore 18 | 30

(Di venerdì 10 marzo 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata interna tra uscita e Casal Lumbroso e Casal del Marmo rallentamenti pertra l’uscita in e via Prenestina code perin carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolanain coda su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via dei Campi Sportivi verso San Giovanniin senso in città la polizia locale Segnala la chiusura aldel sottopasso Gregorio VII per un intervento ad un tombino deviazioni delleverso la corsia preferenziale della galleria in direzione Settimo E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VAIstradeanas : 18:38 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ???? #Roma #Lavori - Piazza della Rovere -Sottopasso Gregorio VII ? chiusura temporanea per danneggiamento tombino… - Teodori_Trad : @chitrio Madonna che ammirazione. Se fossi nel traffico di Roma fermerei la macchina è mi metterei a piangere. Poi… - testimonigeovan : Succede solo a @Roma @PLRomaCapitale #traffico #ciclabile #bicicletta #roma #disagio - muoversintoscan : ?? Sulla #A1 in direzione Roma per traffico intenso rallentamenti tra #Firenze sud e #Incisa-#Reggello e tra… -

Un albero di eucaliptus di grosse dimensioni in via, nei pressi della Basilica della sacra ... Gli agenti della polizia locale sono stati però costretti a deviare ilin entrambi i sensi ...Un albero di eucaliptus di grosse dimensioni in via, nei pressi della Basilica della Sacra ... Gli agenti della Polizia Locale sono stati però costretti a deviare ilin entrambi i sensi di ...... si sono attivati creando di un dispositivo temporaneo di circolazione in doppio senso, per favorire il deflusso del. Solo molto tempo dopo che l'auto era stata rimossa, una donna si è ...

Traffico Roma del 10-03-2023 ore 10:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews

In arrivo una stretta a Ciampino e Fiumicino per tentare di arginare il fenomeno dell'illegalità nei trasporti dagli scali verso la Città eterna ...Al fine di svolgere i rilievi scientifici e l'intervento dei soccorritori il tratto di via di Vermicino dove è avvenuto l'incidente è stato chiuso al traffico dagli agenti della polizia locale di Roma ...