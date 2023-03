Traffico Roma del 10-03-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 marzo 2023) Luceverdemai trovati l’ascolto sul Raccordo Anularein coda in carreggiata interna tra l’ospedale Sant’Andrea via Salaria e a seguire tra Settebagni e via Prenestina cosa per te anche tra Boccea e Casal del Marmo in carreggiata esternain coda tra le uscite via del mare e via Tuscolanain coda su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII via dei Campi Sportivi in direzione San Giovanni metti persul tratto Urbano della A24 o tra la tangenziale all’uscita Tor Cervara direzione raccordointenso sulla tangenziale Tra viale Castrense è l’uscita per il tratto Urbano della A24 direzione stadio possibili rallentamenti su via Trionfale iniziati oggi lavori di potatura tra via della Tenuta di Sant’Agata e Viale dei monfortani ...