Traffico Roma del 10-03-2023 ore 17:30 (Di venerdì 10 marzo 2023) Luceverde Roma mai trovati l'ascolto sul Raccordo Anulare Traffico in coda in carreggiata interna tra l'ospedale Sant'Andrea via Salaria e a seguire tra Settebagni e via Prenestina cosa per te anche tra Boccea e Casal del Marmo in carreggiata esterna Traffico in coda tra le uscite via del mare e via Tuscolana Traffico in coda su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII via dei Campi Sportivi in direzione San Giovanni metti per Traffico sul tratto Urbano della A24 o tra la tangenziale all'uscita Tor Cervara direzione raccordo Traffico intenso sulla tangenziale Tra viale Castrense è l'uscita per il tratto Urbano della A24 direzione stadio possibili rallentamenti su via Trionfale iniziati oggi lavori di potatura tra via della Tenuta di Sant'Agata e Viale dei monfortani ...

