Traffico Roma del 10-03-2023 ore 15 | 30

(Di venerdì 10 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anularerallentato in carreggiata interna tra le uscite per l’ospedale Sant’Andrea via Salaria altri rallentamenti pertra 6 bagni e l’uscita per la A24rallentato anche in carreggiata esterna tra gli svincoli per la via del mare e via Appiain coda su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via dei Campi Sportivi verso San rallentamenti persul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale è l’uscita Tor Cervara direzione raccordo anulare code sul ponte della Magliana fino alla Cristoforo Colombo e nelle vicinanze di via dei Fori Imperiali in corso una manifestazione con corteo partito da Largo Corrado Ricci e che raggiungerà intorno alle ore 17 Piazza Madonna di ...