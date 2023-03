Traffico Roma del 10-03-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati sul Raccordo Anulare rallentamenti lungo la carreggiata esterna tra via Ardeatina e la diramazioneSud incidente in zona Centocelle su via Casilina rallentamenti in prossimità di via Giannino Ancillotto un altro incidente al Nomentano rallentamenti su via Livorno in prossimità di via Stamira code a tratti via di Boccea per lavori tra via di Santa Gemma e via di Selva Candida versoproseguono su via Nomentana e lavori di potatura tra viale XXI Aprile via di Sant’Agnese nelle due direzioni modifiche di percorso per le linee bus di zona fino alle 18 possibili rallentamenti anche su via Trionfale iniziati oggi lavori di potatura tra via della Tenuta di Sant Agata in viale dei monfortani è sempre per lavori di potatura chiusa temporaneamente Piazza Giovanni da Triora in direzione via ...