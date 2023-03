Traffico Roma del 10-03-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati incidente sulla Cassia bisincolonnato tra Formello e via della Giustiniana Verso il raccordo anulare auto in coda sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra la diramazione per Napoli e via Ardeatina rallentamenti poi in carreggiata esterna tra via Ostiense via Pontina file sul tratto Urbano della A24 tra Viale Palmiro Togliatti e la tangenziale est e sulla stessa tangenziale est file tra via dei Monti Tiburtini e via Salaria verso lo stadio Olimpicoin coda su via Flaminia tra il raccordo è Corso di Francia e sulla Salaria tra via di Villa Spada e la tangenziale est finalizzata dalanche via Aurelia con code a tratti dal raccordo alla Circonvallazione Corneliaincolonnato sullaFiumicino tra ...