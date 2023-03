Tra bando per la Pa e nuovi data center per l’Ue, a che punto è il caso TikTok? (Di venerdì 10 marzo 2023) Non sembra esserci alcun piano per bloccare TikTok, app di proprietà della cinese ByteDance Ltd, ai dipendenti pubblici italiani in tempi brevi. A dirlo è stato Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione, lo stesso che nei giorni scorsi aveva aperto il dossier. LE PAROLE DI FINE FEBBRAIO… “Su questo argomento si sta già impegnando il Copasir, ma è evidente che il mio ministero, avendo 3,2 milioni di dipendenti, è fortemente coinvolto”, aveva detto il ministro a Repubblica. “Le opzioni possono essere di muoversi come si è mossa la Commissione europea o eventualmente assumere una decisione diversa. È una scelta che non posso compiere in solitaria, mi devo confrontare con le altre istituzioni e insieme concorderemo una linea”. … E QUELLE DI QUESTA SETTIMANA Durante una nuova intervista all’evento Raduno per la transizione digitale, ha spiegato: “Quindici ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 marzo 2023) Non sembra esserci alcun piano per bloccare, app di proprietà della cinese ByteDance Ltd, ai dipendenti pubblici italiani in tempi brevi. A dirlo è stato Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione, lo stesso che nei giorni scorsi aveva aperto il dossier. LE PAROLE DI FINE FEBBRAIO… “Su questo argomento si sta già impegnando il Copasir, ma è evidente che il mio ministero, avendo 3,2 milioni di dipendenti, è fortemente coinvolto”, aveva detto il ministro a Repubblica. “Le opzioni possono essere di muoversi come si è mossa la Commissione europea o eventualmente assumere una decisione diversa. È una scelta che non posso compiere in solitaria, mi devo confrontare con le altre istituzioni e insieme concorderemo una linea”. … E QUELLE DI QUESTA SETTIMANA Durante una nuova intervista all’evento Raduno per la transizione digitale, ha spiegato: “Quindici ...

