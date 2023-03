Totti per il compleanno della figlia Isabel pubblica un tenero video su Instagram, ma non c’è alla festa (Di venerdì 10 marzo 2023) Francesco Totti ha pubblicato fra le sue storie di Instagram un dolcissimo video per augurare buon compleanno a sua figlia Isabel: oggi la piccola compie 7 anni e ha spento le candeline a casa, insieme a mamma Ilary. Leggi anche: Totti e Noemi, quando è iniziata la loro storia? Ecco cosa ha fatto lui nel... Leggi su donnapop (Di venerdì 10 marzo 2023) Francescohato fra le sue storie diun dolcissimoper augurare buona sua: oggi la piccola compie 7 anni e ha spento le candeline a casa, insieme a mamma Ilary. Leggi anche:e Noemi, quando è iniziata la loro storia? Ecco cosa ha fatto lui nel...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioItalia : 'Buon compleanno principessa...ti amo oggi, domani e x sempre ???? +7' Tutto l'amore di papà Francesco per la figl… - tambu1991 : Vedo questa foto e mi sorprende pensare che Zanetti abbia giocato nell'Inter della Coppa UEFA e in quella del Tripl… - EvertPirrelli : @fettonejr Certo, ma è un box to box e i paragoni da prendere sono ben altri: Gerrard, Lampard, Schweinsteiger, gio… - AndreCardi : RT @AntoDamiano1996: Euro 2000, ossia l'unica vittoria in competizione ufficiale dell'Italia ai rigori nel periodo Pizzuliano (non vale la… - occhio_notizie : Il matrimonio tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbe saltato per il mancato accordo sulla separazione con la co… -