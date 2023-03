Tottenham | Richarlison attacca Conte | “Stagione di m***a | non so perché non gioco!”

(Di venerdì 10 marzo 2023) La storia tra Antonioe ilsembra destinata a chiudersi alla fine di questanel peggiore dei modi. Il tecnico italiano sembra non essere mai entrato pienamente nel progetto tecnico del club inglese, nonostante il contributo di una persona amica come Paratici. La possibilità di far tornare a vincere una squadra storica della Premier League, a cui mancano titoli in bacheca da 16 anni, e un budget importante per il mercato — pensiamo ai colpi Bentancur e Kulusevski — hanno tentato fortemente il tecnico italiano. L’estate scorsa il club di Londra ha speso 180 milioni di euro per acntare il suo allenatore, portando in rosa giocatori come Romero e, ma a quanto pare non è bastato per acntare, il quale ha sempre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WWEFanducatch : RT @footmercato: Richarlison fracasse Antonio Conte - ArthuurMorgan22 : @Tottenham_Feed Richarlison,Romero,Bissouma - allmilanit : Sfogo di #Richarlison dopo #TottenhamMilan, durissimo attacco a #Conte ???? - gvesvs : RT @MilanNewsit: Tottenham, Richarlison attacca Conte: 'È stata una stagione di merda, non capisco le sue scelte. Voglio giocare' https://t… - infoitsport : Tottenham, Richarlison attacca Conte: 'È stata una stagione di merda, non capisco le sue scelte. Voglio giocare' -

Per ilhanno fatto rumore le parole di, che a fine partita ha parlato di una stagione di 'm**da' e ha criticato Conte, reo di non farlo giocare. ' Il fatto che un giocatore ...Dopo l'eliminazione dalla Champions League per la sconfitta contro il Milan, il numero 9 brasiliano delsi è sfogato davanti alle telecamere. Il calciatore ha criticato la sua squadra e poi ha lanciato un duro attacco al suo allenatore Antonio Conte e al suo modo di gestire il team., attaccante del, polemico con lo staff tecnico degli Spurs dopo l'uscita dalla Champions League negli ottavi contro il ...

Richarlison si sfoga in diretta TV dopo Tottenham-Milan: attacca Conte davanti a tutti Fanpage.it

Friday's football transfer rumours include Real Madrid and Erling Haaland, Jude Bellingham, Harry Maguire, Mason Mount, Victor Osimhen & more.The English Premier League is one of the most prestigious football leagues in the world, where the best clubs and players compete for glory.