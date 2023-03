Tottenham | Conte sul suo futuro | «Non sono così stupido da continuare a uccidermi»

(Di venerdì 10 marzo 2023) Antonio, allenatore del, ha parlato del suoin conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del tecnico italiano Antonio, allenatore del, ha parlato del suoin conferenza stampa. PAROLE – «Non possiamo fare miracoli. Il club conosce la mia idea, è tutto chiaro. Vedremo cosa succederà in, nonda. Fino alla finepronto a morire per il club, ma poi vedremo. Nonda». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Bravissima #AlessiaTarquinio a mettere subito #Conte davanti alla sua inettitudine in Europa. La risposta piccata d… - ZZiliani : Giocando in 12 grazie a #Maignan, che oltre a fare il #DiBartolomei regista davanti alla sua porta vuota e salvando… - gippu1 : Dopo 11 anni il #Milan torna nelle prime 8 d'Europa subendo due veri tiri in porta in 200 minuti contro un Tottenha… - infoitsport : Corsera - Conte insoddisfatto: divorzio dal Tottenham più vicino - CalcioNews24 : #Conte e gli indizi sul proprio futuro -

Antonio, allenatore del, ha parlato del suo futuro in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del tecnico italiano Antonio, allenatore del, ha parlato del suo futuro in ...Domani ilaffronterà il Nottingham in Premier League e Antonioha presentato il match in conferenza stampa. Ovviamente non poteva mancare un riferimento al suo futuro, sempre più in bilico dopo ...E ha ragione' Francoforte (Germania) 04/10/2022 - Champions League / Francoforte -/ foto Imago/Image Sport nella foto: AntonioONLY ITALY Antonio, processato (e condannato ) ...

Tottenham, Conte risponde a Richarlison: 'Ha ragione, sta facendo una stagione di m...' Calciomercato.com

Domani il Tottenham affronterà il Nottingham in Premier League e Antonio Conte ha presentato il match in conferenza stampa. Ovviamente non poteva mancare un riferimento al suo futuro, sempre più in bi ...Antonio Conte commenta il momento che sta vivendo il Tottenham: “Non siamo da vittoria, ma morirei per questo club” ...