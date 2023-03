Totò Schillaci e il tumore: “Mi è crollato il mondo addosso e sono andato in depressione” (Di venerdì 10 marzo 2023) Totò Schillaci torna in tv dopo aver combattuto contro un tumore. L’eroe delle Notti Magiche di Italia 90 è tra i protagonisti della nona edizione di “Pechino Express” registrata nei mesi scorsi e in onda da stasera su Sky e in streaming su NOW. Nel gennaio del 2022 l’ex calciatore ha scoperto di avere un tumore all’intestino. Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, conduttori della nona edizione di ‘Pechino Express’“Per fortuna il male era circoscritto al colon ed è stato tolto” “Il mondo mi è caduto addosso – racconta in un’intervista al “Corriere della Sera” – sono andato in depressione, avevo paura di morire. In mente mi è venuto di tutto, ma fortunatamente questo brutto male era circoscritto al colon, non ha ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 10 marzo 2023)torna in tv dopo aver combattuto contro un. L’eroe delle Notti Magiche di Italia 90 è tra i protagonisti della nona edizione di “Pechino Express” registrata nei mesi scorsi e in onda da stasera su Sky e in streaming su NOW. Nel gennaio del 2022 l’ex calciatore ha scoperto di avere unall’intestino. Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, conduttori della nona edizione di ‘Pechino Express’“Per fortuna il male era circoscritto al colon ed è stato tolto” “Ilmi è caduto– racconta in un’intervista al “Corriere della Sera” –in, avevo paura di morire. In mente mi è venuto di tutto, ma fortunatamente questo brutto male era circoscritto al colon, non ha ...

