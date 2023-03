Tosi elogia Mussolini con la solita tiritera del “ha fatto anche cose buone” | “Ma sono più stro*** che fascista” Su La7

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 marzo 2023) “Umberto Bossi mi disse che ero uno stronzo perché avevo riempito la Lega, a Verona, di fascisti. Comunque mi sento più stronzo che“. Lo ha detto Flavio, oggi deputato di Forza Italia, ma militante di lungo corso del Carroccio (e per due legislature sindaco di Verona) a Tagadà, su La7. “Ho sempre votato Lega fin dall’inizio,di destra e ho tanti amici nell’estrema destra. Dopodiché sul fascismo, è ovvio che cigiudizi negativissimi: come per le leggi razziali, sull’essere entrati in guerra con Hitler. Però altrettanto onestamente posso dire che, prima di questi disastri, abbiaalcune risorse sociali all’avanguardia, come l’Inps e l’Iri”., tuttavia, sbaglia ad attribuire la riforma del sistema pensionistico a ...