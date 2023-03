Torta di Pasqua: il dolce tradizionale (Di venerdì 10 marzo 2023) Questa Torta di Pasqua è una delizia sofficissima da offrire ai commensali e fa concorrenza al panettone per consistenza e presenza di canditi. Se non piacciono i canditi, chiaramente possono essere sostituiti. Magari da gocce di cioccolato! Ecco la ricetta. Torta di Pasqua. Ingredienti La lievitazione è lunga (4-5 ore) quindi preparatelo per tempo. Ingredienti Farina 00, 500 g; Uova, 2 (dimensione grande); Burro, 80 g; Zucchero, 80 g; Latte, 100 ml; Lievito di birra, 1 cubetto da 25 g; Sale, un pizzico; Limone, mezza scorza grattugiata (senza la parte amara bianca); Arancia, mezza scorza grattugiata (senza la parte bianca); Miele, 1 cucchiaino; Rum, 1 cucchiaio; Liquore all’anice, 1 cucchiaio; Canditi (o gocce di cioccolato), 3 cucchiai. e infine per la copertura: Zuccherini colorati; Zucchero a velo, 100 ... Leggi su donnaup (Di venerdì 10 marzo 2023) Questadiè una delizia sofficissima da offrire ai commensali e fa concorrenza al panettone per consistenza e presenza di canditi. Se non piacciono i canditi, chiaramente possono essere sostituiti. Magari da gocce di cioccolato! Ecco la ricetta.di. Ingredienti La lievitazione è lunga (4-5 ore) quindi preparatelo per tempo. Ingredienti Farina 00, 500 g; Uova, 2 (dimensione grande); Burro, 80 g; Zucchero, 80 g; Latte, 100 ml; Lievito di birra, 1 cubetto da 25 g; Sale, un pizzico; Limone, mezza scorza grattugiata (senza la parte amara bianca); Arancia, mezza scorza grattugiata (senza la parte bianca); Miele, 1 cucchiaino; Rum, 1 cucchiaio; Liquore all’anice, 1 cucchiaio; Canditi (o gocce di cioccolato), 3 cucchiai. e infine per la copertura: Zuccherini colorati; Zucchero a velo, 100 ...

