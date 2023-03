Torna Loretta Goggi: 'Cosa farò in Benedetta Primavera' - Magazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Da stasera su Raiuno con il suo nuovo show: 'Sono una donna di 72 anni e voglio essere accettata come ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Da stasera su Raiuno con il suo nuovo show: 'Sono una donna di 72 anni e voglio essere accettata come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UnDueTreBlog : #BenedettaPrimavera - Prima puntata del 10/03/2023 - Loretta Goggi torna alla guida di un varietà su Rai 1. - infoitcultura : Loretta Goggi torna su Rai1 dopo 30 anni con 'Benedetta primavera' - GoldenBackstage : #LorettaGoggi da stasera su #Rai1 per quattro serate con #Benedettaprimavera. La poliedrica conduttrice e imitatric… - MontiFrancy82 : Da venerdì 10 marzo @LorettaGoggi torna alla guida di un grande show in prima serata su Rai 1 con “Benedetta Prima… - SMSNEWSOFFICIAL : Da venerdì 10 marzo @LorettaGoggi torna alla guida di un grande show in prima serata su Rai 1 con “Benedetta Prima… -